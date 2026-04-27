Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.4.2026
Das Horoskop von morgen ist eindeutig auf Liebe eingestellt. Welche kosmische Botschaft halten Sonne, Venus und Mars für Deine Partnerschaft und Beziehungen bereit? Das kostenlose Tageshoroskop von Dienstag verrät mehr.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 28.4.2026
Nicht immer hält das Horoskop jene Nachricht parat, die man sich persönlich erhofft. Dennoch kann einem die Astrologie dabei helfen, ein bekanntes Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Das gilt in Liebesangelegenheiten ebenso wie im Beruf oder der Gesundheit. Essenziell ist, aus der Vergangenheit zu lernen, nicht jedoch darin zu leben. Denn wichtiger als das, was war, ist das, was heute passiert.
In dem kostenlosen Tageshoroskop für Dienstag, den 28. April, erfährst Du, welche Chancen und Möglichkeiten sich Dir in den verschiedensten Lebensbereichen bieten können. Die Sternzeichen Waage, Stier, Wassermann, Skorpion, Löwe, Widder, Jungfrau, Schütze, Zwillinge, Steinbock, Fische und Krebs erwartet eine individuelle Botschaft der Sternenkundler.
Welche Energien, Gefühle und Stimmungen werden Dich durch den Tag begleiten? Hier erhältst Du die Antwort.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Hier findet jedes Sternzeichen das passende Horoskop:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen. Lass Deine Familie nicht immer im Unklaren, spiele mit offenen Karten.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Achte gut auf Deine Intuition, Du liegst genau richtig.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Der gesellschaftlichen Fassade zuliebe machst Du zu viele Kompromisse, weil Du Angst hast, so zu leben, wie Du eigentlich willst. Alles geht leichter, wenn Du etwas mehr Sorgfalt und Disziplin aufbringst.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du genießt die Zärtlichkeit Deines Partners oder Deiner Partnerin sehr. Bringe Deine Gefühle zum Ausdruck und sage alles, was Dir auf dem Herzen liegt. Zeige Dich bemüht und fleißig, aber übertreibe nicht. Das Dankeschön bekommst Du später.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Wie Du Dich auch drehst und wendest, im Moment findest Du keinen Ausweg. Eine positive Nachricht bringt neue Zuversicht.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Mit Deinen Argumenten kannst Du andere Herzen zerstören. Nicht jeder hat Dein starkes Naturell und kann ungeschminkte Wahrheiten vertragen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung. Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich körperlich und geistig.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Male keine Bilder, tu einfach, was Dir das Herz befiehlt. Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Gib auch mal wieder nach, dann wird sich die Harmonie einstellen. Dein Instinkt und Dein strategisches Geschick sind gefragt. Beweise Dich!
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Wegen Deines leichtsinnigen Verhaltens sind Missstimmungen in einer Freundschaft vorprogrammiert. Jetzt brauchst Du Fingerspitzengefühl. Jemand offenbart Dir seine Gefühle und versetzt Dich in Hochstimmung.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Eine harte Diskussion am Arbeitsplatz kann Dir die Sprache verschlagen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Wo ist Dein gesunder Menschenverstand? Die gebratenen Tauben kommen nicht von alleine geflogen. Jetzt solltest Du Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich.
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