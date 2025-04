Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.4.2025

Horoskop morgen, Dienstag, 29.4.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über die Tagesform und die Zukunftsaussichten Deines Sternzeichens? Schaue direkt in Dein Horoskop von morgen und erfahre, wie Du in Deinen Tag mit positiver Stimmung und Liebe starten kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 29.4.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 29.4.2025. © 123RF/Alexander Klimov Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Nutze die kosmischen Energien der aktuellen Sternen- und Planetenkonstellation nicht nur dazu, um erfolgreicher im Beruf zu sein oder Probleme in Deiner Liebesbeziehung in den Griff zu bekommen, sondern auch, um Dich in Selbstliebe zu üben. Denn das wohlwollende Gefühl und die Verbindung zu sich selbst sind wichtig, um Liebe erfahren zu können. Die Astrologie hat für alle zwölf Tierkreiszeichen den richtigen Rat und wichtige Hinweise zum Seelenleben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ungeahnte Kräfte stacheln Dich zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Dein Schatz sendet überdeutliche Signale, reagiere darauf!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

In den Armen Deines Schatzes platzen Deine Sorgen wie Seifenblasen. Wichtige Termine verlegen – später wirkst Du viel überzeugender.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du solltest etwas Abwechslung in Deine Partnerschaft bringen. Überrasche Deinen Partner oder Deine Partnerin mit einer Einladung ins Kino oder ins Konzert. Man setzt großes Vertrauen in Dich und Dein finanzielles Händchen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Stress belastet Dich, und Du weißt nicht, wo Dir der Kopf steht. Tritt auf die Bremse, denke nach und werde unabhängiger! Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung – auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Irgendetwas läuft schief, und Du kommst im Moment nicht ganz zurecht. Es ist wichtig, Unklarheiten immer sofort zu beseitigen. Lass Dir Deinen Freiraum nicht begrenzen, entscheide selbst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es besteht die Gefahr, Dinge und Situationen nicht realistisch genug einzuordnen. Überlege Dir eventuelle Konsequenzen sehr genau. Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du solltest jetzt keine Gefälligkeiten gegeneinander aufrechnen. Eine wahre Freundschaft kann man nicht erkaufen, man muss sie pflegen. Nach zärtlichem Liebesgeflüster erwacht eine feurige Leidenschaft.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Die Familie rebelliert, wenn Du Dich zu wenig mit ihr beschäftigst. Plane für das nächste Wochenende unbedingt einen gemeinsamen Ausflug.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Eine starke Sternenunterstützung hilft Dir, Deine Träume wahrzumachen. Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du gebunden bist, solltest Du mit Deiner starken Flirtlust nichts provozieren. Deine Aktivitäten könnten voll in die Hose gehen. Äußere Deinen größten Wunsch, jemand wird ihn erfüllen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Fantasien sind manchmal bunter als Dein Alltagsleben. Ein Wunsch geht in Erfüllung!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März