15.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.7.2026

Horoskop morgen, Donnerstag, 16.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Im Horoskop von morgen erfahren alle zwölf Sternzeichen, ob ein spannender Flirt, die wahre Liebe oder Liebesfrust aktuell ihr Leben bestimmt.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 16.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 16.7.2026. © 123RF/solerf Das kostenlose Tageshoroskop am 16. Juli hat nicht nur gute und schlechte Botschaften der Sterne im Gepäck, sondern auch Rat, um das Schicksal und die Zukunft selbst bestimmen zu können. Sterne und Planeten wie Merkur, Venus oder Mars beeinflussen uns laut der Astrologie ebenso wie der Mond. Wer diese Energien clever nutzt, kann seinem Glück auf die Sprünge helfen und eine Zukunft voller Harmonie und Liebe erleben. Man sollte das Horoskop also nicht ungesehen vorbeiziehen lassen, denn es kann das Liebesleben, die Jobsituation und das persönliche Glück in die richtige Richtung leiten. Und das gilt für alle Sternzeichen: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.7.2026 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Um permanent Botschaften der Himmelskörper zu erhalten, findest Du auf unserer Themenseite Horoskope alle Astro-News zu Deinem Tierkreiszeichen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Eine recht aufgelockerte Stimmung herrscht in Deinem Freundeskreis. Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens zu stellen. Tu es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du solltest mal wieder etwas für die Gesundheit tun. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Die Familie ist Dein Ankerplatz, hast Du das schon vergessen?

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Geistig bist Du sehr fit. Rede, schreibe, rufe Bekannte an und diskutiere Deine Gedanken und Pläne. Austausch ist wichtig. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Durch Deine Familie bekommst Du eine starke Rückendeckung. Keine Sorge, Du stehst schneller als Du denkst auf der Siegertreppe.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du setzt viel zu viel Energie in ein ganz verkehrtes Thema. Verliere nicht den Mut. Du besitzt die Ausdauer, um die letzten Hindernisse für den erfolgreichen Abschluss einer Angelegenheit zu beseitigen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Dulde nicht, dass man Dir immer wieder den schwarzen Peter zuschiebt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Egal was Du vorhast, Dein Schatz ist immer gerne mit von der Partie. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Deine Kräfte besser ein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Deine Mischung aus Charme, Stärke und geheimnisvoller Aura ist einfach unwiderstehlich. Geh aus und teste, wie gut Du überall ankommst. Du möchtest Deine Talente jetzt so richtig zeigen, allerdings fehlt noch etwas der Mut.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Bleibe abends nicht auf der faulen Haut liegen. Deine Konstellationen erfordern Schwung und Dynamik. Trommle Freunde zusammen. Singles werden derzeit an der Kontaktbörse hoch gehandelt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher Erreichte und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn Dein beweglicher Geist bereits wieder im Reich des Unmöglichen umherwandert.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Die Liebe gemeinsam zu genießen wird Dir viel Freude bereiten. Bevor Du einen Vertrag abschließt, solltest Du Dein Vorhaben genau überdenken. Lass Dir Zeit, ehe Du etwas unternimmst oder unterschreibst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März