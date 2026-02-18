Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 19.2.2026

Horoskop morgen, Donnerstag, 19.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du weißt nicht, was die Zukunft bringt, vielleicht aber die Sterne. Lerne Dich und Dein Sternzeichen durch das Tageshoroskop morgen besser kennen und bestimme Dein Schicksal selbst!

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 19.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 19.2.2026. © 123RF/jee1999 Jupiter, Venus, Merkur und Co. haben laut der Astrologie einen großen Einfluss auf das Leben auf der Erde für: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Alle zwölf Tierkreiszeichen finden in den Astro-Meldungen spirituelle Hinweise von den Sternen und Planeten. Jedes Sternorakel enthält zukunftsweisende Botschaften über das Liebesleben (egal ob für Singles oder Liebende in einer Beziehung), die gesundheitliche Verfassung und das Berufsleben. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.2.2026 Mehr Achtsamkeit im Leben gelingt Dir bestimmt mit den Tipps der Sterndeuter im Horoskop.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles. Deine Beurteilungen sind zu subjektiv, denke um!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Rauf auf die Flirtmeile, nicht nur Singles sind entflammbar. Versuche, die ersehnte Harmonie wiederherzustellen. Es geht auch ohne Trennung.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Sei nicht so dickköpfig, und zeige Dich einsichtig. Deine Familie wartet schon lange darauf, dass Du den ersten Schritt machst. Legt mindestens einmal pro Woche einen Beziehungstag ein. Da wird gekuschelt und alle Probleme werden in Ruhe besprochen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du eigentlich gern unerledigt lassen würdest. Stelle Deine Forderungen ohne weitere Umschweife.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin die Nerven blank liegen, solltest Du den Überblick behalten. Blitzgescheit, wendig und schnell strebst Du neue Ziele an.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Eine Liebesentscheidung bedarf gründlicher Überlegungen und Besonnenheit. Vorsicht bei Einkäufen, Du fährst auf teuren Luxus ab und könntest Dich übernehmen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du bist ein sehr geschickter Vermittler zwischen verhärteten Fronten. Manchmal würde man sich von Dir vielleicht etwas mehr Zurückhaltung wünschen. Aber so bist Du nun mal, Du meinst es nicht böse.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch ganz schnell wieder ab. Denke daran! Spare nicht mit Komplimenten, Dein Liebling sehnt sich danach.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Sehr günstig für Renovierungen im Haus und für die Familienplanung. Schiebe es nicht wieder auf die lange Bank, je eher Du damit beginnst, umso besser.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du entwickelst ein gutes Gespür und Dein Organisationstalent kommt voll zum Tragen. Leg mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du kannst eine gute Lösung für ein finanzielles Problem finden. Geduld ist jetzt gefragt, Ausdauer und etwas Voraussicht. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März