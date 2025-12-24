Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 25.12.2025

Horoskop morgen, Donnerstag, 25.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Sternenkundler bringen frohe Kunde am 1. Weihnachtsfeiertag, denn manche Sternzeichen erwartet ein Tag voll Liebe, Glück und Zärtlichkeit. Wessen Herz höherschlägt und weitere kosmische Geheimnisse enthüllt das Tageshoroskop morgen für den 25. Dezember.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 25.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 25.12.2025. © Nick Fewings Die Sternenkonstellation hat nicht nur zur Weihnachtszeit eine besondere Bedeutung. Die Himmelskörper weisen den richtigen Weg in die Zukunft, bringen Licht ins Dunkel an jedem Ort der Welt und ermutigen die Menschen, zu träumen. Aus dieser Faszination heraus ist in der Vergangenheit der Tierkreis mit den Zeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische entstanden, welcher Astrologen auch noch in der Gegenwart beschäftigt. Welches Ziel hast Du für Dich vor Augen? Wofür auch immer Du Dich im Leben begeistern kannst, es lohnt sich, dieser Vision von der Zukunft zu folgen. Fehlt es Dir noch an Inspiration, dann verändere Deine Lebenssituation und probiere neue Wege aus. Besinnst Du Dich auf Deine Bedürfnisse und Stärken, dann wird sich das Schicksal fügen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Enorm charmant entwaffnest Du jeden Gegner im Handumdrehen. Hör auf, Deinen Schatz immer wieder eifersüchtig zu machen!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Nur nicht lockerlassen, Du stehst kurz vor dem Durchbruch. Eine Chance, die nähere Zukunft zu planen und Dich für andere Dinge zu begeistern.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt. Du bist verführerisch und Deine Sinnlichkeit lässt Deine Augen glänzen. Signalisiere, dass Du mehr suchst als nur ein Liebesabenteuer.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Wehre Dich am Arbeitsplatz sofort und energisch gegen eine Ungerechtigkeit. Nicht alles ist so ernst gemeint, wie Du es aufnimmst. Du bist zu sensibel.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Habe Vertrauen in die wohlmeinende Kraft des Lebens. Nur weil Dir ein Fehler unterlaufen ist, solltest Du nicht an Deinem Selbstwertgefühl zweifeln. Erwarte nicht von Dir, perfekt zu sein.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mit Feuereifer preschst Du auf Dein Ziel los und Hindernisse spornen Dich nur noch mehr an. Du solltest auf Deine Geldausgaben achten. Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Jetzt kannst Du anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen. Deine Lebenslust zieht andere magisch an. Du sprühst vor Kraft und Freude.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Herzensmensch zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Es ist besser, wenn Du strategisch vorgehst und Pläne in die Tat umsetzt. Du sprühst vor Kraft und Energie. Vorsicht, nicht übertreiben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Stimmung ist so lange gut, wie man Dich nicht zu irgendetwas drängen oder überreden möchte. Betrachte mal alles von der anderen Seite. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand, der es wert ist, wartet sehnsüchtig darauf, dass Du ihm entgegenkommst. Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Achte bei Deiner Suche nach Wahrheit und Sinn auch auf andere Menschen und deren Entwicklungen. Du kannst immer wieder von ihnen lernen. Mit Deiner fast magischen Anziehungskraft animierst Du andere zu Höchstleistungen. Das fühlt sich paradiesisch an, macht Dich stolz und zufrieden.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März