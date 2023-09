Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.9.2023

Willst Du erfahren, wie sich die Mondenergien auf Dich auswirken? Wirf einen Blick in das Horoskop von morgen, dem 28. September, und damit auch in Deine Zukunft.

Gerade heutzutage ist es wichtig, auch mal zu entschleunigen, den eigenen Aus-Knopf zu finden und in einem bewussten Moment aufzutanken.

Die Mondenergien spielen in puncto Stimmung, Glück und Liebe eine besondere Rolle, stehen sie schließlich neben der aktivierenden Sonnenenergie für Entspannung, Festigung und helfen, zu innerer Ruhe zu finden.

Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin vermittelt Geborgenheit. Sei nicht so bescheiden, finanziell darfst Du ruhig etwas fordern.

Nach zärtlichem Liebesgeflüster erwacht eine feurige Leidenschaft. Es sieht insgesamt alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge.

Du willst etwas erleben und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Meist machst Du dadurch genau das Gegenteil davon, was von Dir erwartet wird.

Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Dein Elan wirkt ansteckend und Dein Schatz ist gerne an Deiner Seite.

Du bist in Champagnerlaune! Du solltest feiern, und zwar mit guten Freunden. Allerdings bist Du zurzeit auch recht dominant, das kommt nicht gut an.

Achtung, Missverständnisse. Du setzt auf Logik, andere auf Intuition. Vermeide es, in einer problematischen Geldangelegenheit eine feste Zusage zu machen, erbitte noch Bedenkzeit.

Lasse die Sonne in Dein Herz und alles wird gut. Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe, das ist es, was Dein Partner oder Deine Partnerin sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle.