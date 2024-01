Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 4.1.2024

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke diese aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich.

Eine positive Konstellation verheißt Erfolg. Ein Zuviel in der Selbstfindung lässt Dich oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen.

Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Aufpassen: Du fängst langsam an, Dich in Deinen Plänen zu verzetteln.

Du bist schnell auf der Palme, doch Dein Zorn verraucht auch schnell wieder. Das nimmt Dir keiner so richtig übel, schließlich kennt man Dich ja gut. Kritik darfst Du jetzt nicht zu verbissen sehen. Vermutlich meint es jemand nur gut mit Dir, auch wenn Du es noch nicht erkennen kannst.

Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Der Partner oder die Partnerin meint es nicht so böse, er oder sie steht nur selbst stark unter Druck.

In Deinen Entscheidungen bist Du sehr unsicher. Bitte im Zweifelsfall um Rat oder Unterstützung, allein bist Du überfordert. Kreativ sparen kann sogar Spaß machen, teste es!

Du kannst Dich offensichtlich immer noch nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Deine zurückhaltende Seite wird Dich nicht an das Ziel Deiner Wünsche bringen. Man erwartet von Dir verstärkten Einsatz und klare Aussagen.

Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Du genießt Deine Freizeit zu viel allein, lasse Deine Familie mehr an Deinen Plänen und Träumen teilhaben.