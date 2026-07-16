16.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 17.7.2026

Horoskop morgen, Freitag, 17.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Sterne kennen Deine Fragen zu Liebe und Leben. Sieh nach, ob die Astrologie sie Dir im Horoskop morgen auch beantwortet.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 17.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 17.7.2026. © 123RF/kharchenko Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Alle zwölf Sternzeichen finden im kostenlosen Tageshoroskop am 17. Juli kosmische Botschaften, die der Himmel schickt. Tagtäglich beeinflussen Dich die Mondenergien und Planetenbewegungen. Wie sie sich genau auswirken, verrät Dir die Astrologie. Denn die Sterndeutung vermag zu verstehen, was die Himmelskörper allen Tierkreiszeichen zu vermitteln versuchen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.7.2026 Ob es um Liebe, Harmonie, Beruf, Finanzen oder die Gesundheit geht – Dein Sternorakel sagt Dir, ob Du in eine glückliche Zukunft schauen kannst oder unbedingt Deine innere Balance zurückerobern solltest.

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Du willst mehr spirituelle Inspiration? Auf unserer Themenseite Horoskope findest Du jeden Tag ein individuelles Tageshoroskop sowie weitere aktuelle Astro-News zu Deinem Sternzeichen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was Du tust und wie verlässlich Du bist. Durch eine spontane Entscheidung kannst Du Deinem Liebesleben eine neue Richtung geben.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du brauchst all Deine Kräfte für große Aufgaben, nicht für Lappalien. Noch ist Dein Plan für Deine finanzielle Zukunftsorientierung nicht perfekt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Es funkelt und knistert in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren. Dein Schatz ist jetzt sehr empfänglich für eine große Portion Streicheleinheiten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig. Du gehst Dingen mehr auf den Grund als sonst. Wenn Du das auf Dich selbst beschränkst, kann dies zu tiefen Einsichten führen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Gehe aus der Schusslinie heraus und halte Dich zurück. Sage Deinem Partner oder Deiner Partnerin doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Der Charme, den Du jetzt ausstrahlst, macht Dich unwiderstehlich und man wird Dir kaum einen Wunsch abschlagen können.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Man vertraut Dir, enttäusche jetzt nicht die ganze Familie. Mit großer Ernsthaftigkeit willst Du alle beruflichen Angelegenheiten in Angriff nehmen. Du musst jetzt aber nichts überstürzen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen. Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich trotzdem in der Liebe nichts, was Dir später vielleicht leidtun könnte.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Hab Vertrauen und setze Dein Kommunikationstalent ein. Deine Leistungen bringen gute Ergebnisse und füllen Dein Bankkonto.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Flirte richtig drauflos, daraus könnte rasch etwas Interessantes entstehen. Du bist süchtig nach Komplimenten und Bewunderung. Dein Schatz versteht das nicht.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März