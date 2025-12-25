Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.12.2025

Horoskop morgen, Freitag 26.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wie wirken sich die kosmischen Energien auf den 2. Weihnachtsfeiertag aus? Im Tageshoroskop von morgen, dem 26. Dezember, kannst Du nachlesen, was die Astrologen für die Lebensbereiche Gesundheit und Beruf sowie zu Beziehungsthemen vorhersagen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 26.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 26.12.2025. © 123RF / svetlanacherruty Jedes Sternzeichen - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische - ist an diesem Tag mit dem eigenen Liebesleben beschäftigt, denn die Sternenkonstellation, Mondenergien und Planetenbewegungen verändern die Stimmung in Partnerschaft und Liebesdingen.

Werden Dir Deine aktuelle Lebenssituation und die Gefühle zu viel, dann gehe in Beziehung zu Dir selbst. Was wünscht sich Dein Herz? In stiller Nacht hörst Du auch die leiseste Stimme in Deinem Inneren, welche Dir verborgene Sehnsüchte zuflüstert. Denke daran: Wer Liebe, Glück und Zufriedenheit allein auf den materiellen oder körperlichen Besitz konzentriert, beschränkt sie, denn sie sind so unendlich wie das Universum selbst. Lasse Deine eigenen Grenzen hinter Dir und erkenne, welche Möglichkeiten das Leben Dir bietet.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Achte mehr auf die Ernährung, lass endlich das Fett weg.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive. Dein dauerhafter Einsatz in einer Freundschaftsbeziehung führt nicht nur zum Erfolg, sondern auch zu persönlicher Entfaltung.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Der Start in eine Glanzphase steht bevor. Riskiere unbedingt den ersten Schritt! Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Große Neuigkeiten und Taten innerhalb der Familie sind nicht zu erwarten. Du musst Dich beweisen, andere sägen an Deinem Stuhl.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Setze Deine Power für die richtige Sache ein und tritt nicht immer auf der Stelle. Frische doch wieder einmal eine alte Bekanntschaft auf.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Dein Partner oder Deine Partnerin ist jetzt sehr empfänglich für eine große Portion Streicheleinheiten. In Deinem Umfeld neigt jemand dazu, etwas zu übertreiben. Sei großzügig und sieh darüber hinweg, in Wirklichkeit ist er zuverlässig.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dein Schatz unterzieht Dich einer Prüfung, die Du glanzvoll bestehst. Schiebe unerledigte Dinge bitte nicht länger vor Dir her.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Behandle Rückenschmerzen möglichst gleich. Du solltest Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann bringen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du mit einem gesunden Egoismus lebst, kannst Du nur gewinnen. Du siehst es als Aufgabe, Hilfsbedürftige zu unterstützen. Leider wird so manches Mal Deine Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Ein bisschen mehr Fairness im Umgang mit Kollegen würde Dir ganz gut stehen. Langsam trägt Dein Verhalten zu einem unangenehmen Betriebsklima bei. Vermeide aggressives Auftreten, Du kommst damit nicht weit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter. Dein Finanzpolster ist unantastbar, bleibe konsequent.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März