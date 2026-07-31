31.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 1.8.2026

Horoskop morgen, Samstag, 1.8.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Lasse Dich in Deinem Horoskop von heute vom Zauber der Astrologie einfangen. Hier bekommt jedes Sternzeichen einen kostenlosen Blick in den Tag.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 1.8.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 1.8.2026. © 123rf.com/neirfy Carpe diem! Nutze den Tag und nimm Deine Zukunft in die Hand. Die Astrologie kann Dir dabei vielleicht helfen und schickt Dir dafür ein paar kostenlose kosmische Tipps für den Samstag. Jedes Tierkreiszeichen (Zwillinge, Stier, Widder, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Steinbock, Schütze, Skorpion, Fische, Wassermann) in jedem Aszendenten wird staunen, was es heute in Sachen Gesundheit, Beziehung und Beruf zu beachten gibt. Liegen im Beruf oder der Liebe besonders große Steine im Weg, ist heute der perfekte Tag, um den Blick nach vorn zu richten. Dein Horoskop verrät gleich mehr. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.7.2026 Genieße jeden Tag, jede Woche und jeden Monat in Deinem Leben. Manche Chancen schenkt einem das Schicksal nur einmal.

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Weitere kostenlose Horoskope für Dein Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Im Freundeskreis ist Verständnis und Großzügigkeit gefordert. Durch Deinen ausgleichenden Einfluss klärst Du Differenzen innerhalb der Familie.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Partner/Deiner Partnerin und erlebst eine traumhafte Zeit. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Dies ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du bist schnell entflammbar, wenn es in Deiner Beziehung kriselt. Du fährst dann ganz besonders auf zärtliche Streicheleinheiten ab. Wenn Du Freunde behalten willst, sind Geduld und Verständnis erforderlich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Am Ball bleiben, das Blatt wendet sich schneller, als man denkt. Die ganze Familie leidet mit Dir mit, gibt Dir aber auch Trost und Hilfe.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Achte auf das Kleingedruckte, das bringt Vorteile. Bei einer Machtprobe will jemand unbedingt die Oberhand gewinnen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bei der Erledigung von Schriftverkehr und im Umgang mit Ämtern und Behörden ist jetzt Zurückhaltung angesagt. Warte lieber etwas ab!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du wirkst im Büro wie ein Lämmchen. Auf der anderen Seite aber bist Du geistig sehr rege. Du kannst jetzt gut neue Reisepläne schmieden. Du wirkst heute wieder sehr nervös.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Die Erfolgsphase ist noch nicht beendet, jetzt startest Du noch einmal richtig durch. Stoppe den Gedankenunsinn, leg den Hebel um und triff Bauchentscheidungen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ein altes Zipperlein meldet sich, bitte nicht einfach ignorieren. Deine Freunde warten auf ein Zeichen, sei also nicht weiterhin so stur.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du liegst in einer wichtigen Sache gar nicht so schlecht im Rennen, wie Du glaubst. Dein Pessimismus ist total fehl am Platz und hemmt Dich nur. Bevor Du es Dir endgültig mit der ganzen Familie verscherzt, solltest Du klein beigeben.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dein Konto bekommt unerwarteten Zuwachs. Du strahlst jetzt Ruhe und Überlegenheit aus und auch Deine Umwelt profitiert davon. Damit schaffst Du einen stabilen Rahmen für alle.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März