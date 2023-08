Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.8.2023

Kannst Du entspannt den Tag anpacken oder musst Du am Mittwoch Vollgas geben? Dein kostenloses Tageshoroskop für den 16. August verrät Dir, ob Dir Schwierigkeiten in Liebe, Beruf oder Gesundheit bevorstehen. Erfahre mehr im Horoskop von morgen.

Sterne erscheinen in der Dunkelheit und leuchten Dir den Weg. Entscheide selbst, ob Du ihn gehen möchtest.

Nicht immer erscheint Dir Deine aktuelle Lebenssituation so, wie Du sie vielleicht gerne hättest.

Du schwelgst in romantischer Stimmung, aber Dein Partner würde sich lieber in ein Abenteuer stürzen. Da besteht jetzt großer Diskussionsbedarf. Du wirst enttäuscht von jemandem, dem Du immer treu zur Seite stehst.

Achte auf die Gefahr, in die Du Dich durch waghalsiges Handeln begibst. Du hast die Kraft zum Durchhalten und Schwierigkeiten werden schnell gelöst. Sei nicht zu kritisch und lege die Scheuklappen ab.

Du bist zurzeit verbal unschlagbar, treibe es aber nicht auf die Spitze. Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen.

Wenn Du mit Dir alleine bist, fühlst Du Dich besonders wohl. Alles was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig. Speziell Geborgenheit. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt.

Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Du solltest nicht immer so wankelmütig sein!

Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Tu nur das, was Du auch wirklich willst! Je intensiver Du liebst, desto erfüllter wird Dein Leben. Also lasse die Liebe zu und setze die richtigen Signale.