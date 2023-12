Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.12.2023

Was Dich aber speziell am 20. Dezember bewegt, blockiert oder erfreut, und welche Chancen und Hürden Dich erwarten, sagt Dir jetzt das Tageshoroskop.

Was Dein Herz aufgrund Deines Tierkreiszeichens bestimmt, weißt Du sicher schon.

Die Sternbilder stehen in der Astrologie für bestimmte Strömungen, die den Charakter, aber auch den aktuellen Zustand des Seelenlebens bzw. des Wohlbefindens beeinflussen. Daher hat auch der Tag der Geburt bzw. in welchem Sternzeichen man geboren wird, eine große Bedeutung für die Sternenkundler.

Wenn Du meinst, intakte Beziehungen seien etwas Selbstverständliches, die einfach so funktionieren, dann bist Du auf dem Holzweg. Ein innerer Drang beherrscht Dich und schickt Dich auf die Suche nach Liebe, Glück und Lebensfreude. Finden und weitergeben ist die Aufgabe.

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Eine schöne Umgebung wirkt wohltuend auf Herz und Verstand. Gönne Dir einige Urlaubstage mit der ganzen Familie.

Du verspürst einen Vitalitätsschub sowohl körperlich also auch geistig. Du bist bereit, Neues auszuprobieren. Dafür hast Du eine glückliche Hand.

Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen. Dein dauerhafter, stetiger Einsatz in einer Freundschaftsbeziehung führt nicht nur zum Erfolg, sondern auch zur eigenen persönlichen Entfaltung.

Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht. Manchmal erscheint es am Anfang schlimmer als es eigentlich ist. Verbindungen mit neuen Freunden blühen auf und alte Ängste verlieren ihren Einfluss.