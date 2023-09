Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.9.2023

Horoskop morgen, Mittwoch 20.9.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ein Tag mit all seinen Facetten ist an sich neutral. Es ist unsere eigene Sichtweise, die ihn zu einem guten oder schlechten Tag macht. Laut Meinung der Astrologen können die Sterne uns einen Weg zeigen. Jedoch liegt es an jedem selbst, das Tageshoroskop von morgen, für den 20. September, auf sein Leben anzuwenden.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 20.9.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 20.9.2023. © unsplash/Jakob Owens Für die Namen der Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische nahmen sich die Sternenkundler Tiere und andere Erscheinungen zum Vorbild. Dieses astrologische Konzept aus der Vergangenheit hat noch heute Bestand und wird ebenso auf die Zukunft angewandt. Der Sternenhimmel lehrt uns, dass man lediglich die eigene Position zu wechseln braucht und schon sieht die aktuelle Sternenkonstellation anders aus. Rufe Dir diesen Gedanken immer dann in Dein Gedächtnis zurück, wenn Dir Deine Lebenssituation ausweglos erscheint. Wochenhoroskop Stehst Du vor einer Richtungsentscheidung, verändere Deine Perspektive und betrachte Dein Leben wie die Himmelskörper mit Abstand von außen. Erkenne, was alles wirklich möglich ist.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Komme mit Freunden zusammen. Macht gemeinsam Sport. Deine Kondition und Deine gute Stimmung wird dadurch noch besser. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen. Die nächste Zeit hält einige Überraschungen für Dich parat, sowohl als auch. Werde nicht ungeduldig und schieße nicht übers Ziel hinaus.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du hast wieder einmal alles super arrangiert! Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Es besteht die Gefahr, Dinge und Situationen nicht realistisch genug einzuordnen. Überlege Dir eventuelle Konsequenzen sehr genau.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Ein Familientreffen ist schon längstens überfällig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Das wird Dir nicht sehr leicht fallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst. All Deine Flexibilität ist gefordert, um den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Setze Dein Fingerspitzengefühl ein und wage etwas.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Gewöhne es Dir an, Dich immer an Vereinbarungen zu halten. Du hast lange gewartet, aber jetzt kommen Deine Finanzen in Schwung.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Probleme in Deiner Beziehung kannst Du jetzt mit Leichtigkeit lösen. Du hilfst immer, das macht Dich für andere besonders liebenswert.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Mit übertriebener Fürsorge erreichst Du das Gegenteil. Alles kann einmal zu viel werden. Darum solltest Du unbedingt auch einmal nein sagen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Verlege alle wichtigen und komplizierten Dinge auf einen späteren Zeitpunkt. Du bist viel zu vertrauensselig, deshalb prüfe einmal mehr, warum Dein Schatz sich so wenig meldet.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen. So wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen in Ruhe vor.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März