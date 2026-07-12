12.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 13.7.2026

Horoskop morgen, Montag, 13.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Venus, Jupiter und Co. haben Einfluss auf Dein Wohlbefinden und Deine Energie. Was die Sterne Deinem Sternzeichen genau sagen wollen, kannst Du in Deinem kostenlosen Tageshoroskop von morgen nachlesen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 13.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 13.7.2026. © 123rf.com/olgagriga Herzschmerz, eine gefrustete Seele und Mutlosigkeit können ein Ende haben, wenn man sich helfen lässt. Kosmischen Beistand können zum Beispiel die Himmelskörper geben. Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische: Für alle Sternzeichen haben die Sterne und Planeten Rat zu Themen wie Liebe, Finanzen und Gesundheit parat. Die Astrologie weiß die Botschaften des Himmels zu deuten und fasst sie in Deinen Astro-News zusammen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.7.2026 Ob die Mondenergien fließen oder Du einen Sinneswandel brauchst, um Deinem Liebesleben Schwung zu verleihen oder im Beruf zu glänzen – all das und mehr erfährst Du im Horoskop vom 13. Juli 2026.

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Weitere kostenlose Horoskope für Dein Tierkreiszeichen findest Du unter: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Lass Deinem Gegenüber eine faire Chance, sonst fühlt er sich überfahren. In Deiner Beziehung kann es zu Problemen kommen. Die Situation möchte Dich zur Innenschau einladen, damit Du endlich erkennst, was zu tun ist.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Familie jetzt im Stich zu lassen wäre nicht in Ordnung, sucht gemeinsam nach einer Lösung. Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du drehst Dich im Kreis und verlierst den Überblick. Halte fest, was Dir guttut, solange das auf Gegenseitigkeit beruht.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Du kannst versuchen, was Du willst, ohne Hilfe schaffst Du den Anschluss nicht.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Es ist besser, wenn Du strategisch vorgehst und Pläne in die Tat umsetzt. Du sprühst vor Kraft und Energie. Vorsicht, nicht übertreiben. Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Sei vernünftig und denke nach. Man kann nicht immer alles haben. Verabschiede Dich aus faulen und unehrlichen Beziehungen. Turbulente Tage, viele Anfragen strömen auf Dich ein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du leidest und willst nur noch in die Arme des Partners oder der Partnerin. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, geht viel Energie verloren. Sorge für Teamwork und motiviere Deine Kollegen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deines Herzensmenschen auf Deiner Seite. Du kapselst Dich zu sehr ab, das frustriert Deinen Partner oder Deine Partnerin.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Halte Abstand von Freunden, die nur nörgeln, das bremst Deinen Elan. Derzeit ist Vorsicht in Geldangelegenheiten geboten. Überlege es Dir gut, bevor Du spontan höhere Summen ausgibst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist Dir mit Deinem Schatz nicht einig, daher kannst Du auch nicht durchstarten. Lasse etwaige Stimmungsschwankungen zu und vertraue darauf, dass sich die innere Balance von selbst wieder einstellt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März