Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.2.2026

Horoskop morgen, Montag, 16.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne im Horoskop morgen über mein Sternzeichen? Ob es in der Liebe funkt oder die Partnerschaft vor einer Bewährungsprobe steht, verraten die kosmischen Tipps der Astrologie.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 16.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 16.2.2026. © 123rf.com/Taiga Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Besonders bei einer wichtigen Richtungsentscheidung in der Liebe oder im Beruf sollten die Konsequenzen mit im Auge behalten werden. Für positive Gefühle und mehr Harmonie im eigenen Leben genügt es oft schon, sich selbst und die eigene Lebenssituation mehr zu achten. Die Fehler der Vergangenheit müssen sich nicht wiederholen. Die Zukunft ist ein noch unbeschriebenes Blatt, das jeden Tag aufs Neue gefüllt wird. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.2.2026 Mit Herz und Verstand kann die eigene Energie wieder ein Level erreichen, das hilft, selbst aus einer schwierigen Lebenssituation herauszukommen.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere Horoskope verraten noch mehr astrologische Botschaften: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Mit etwas Geduld kommst Du weiter als durch unbeherrschtes Auftreten. Du bist diplomatisch genug, um auch eine Niederlage einzustecken. Warte ab, in den nächsten Tagen wirst Du sehr ausgeglichen sein.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du suchst Liebe und Zärtlichkeit. Dein Partner oder Deine Partnerin hat alle Hände voll zu tun, um es Dir recht zu machen. Nimm mehr Rücksicht. Du wirst in jeder Situation die richtigen Worte finden, um Dich richtig darzustellen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Beruflich ergeben sich jetzt endlich gute Möglichkeiten. Als Teamworker bist Du sehr geschätzt. Wenn es sich so weiterentwickelt, kann sich eine kleine Geldquelle für Dich auftun.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist. Für Deine Finanzen wäre es gut, wenn Du etwas mehr sparen würdest. Die Krise ist noch nicht vorbei.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Eigensinnig und verschlossen gehst Du neue Wege, das ist gut so. Dein Schatz wartet auf eine liebevolle Kuschelstunde.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es ist besser, wenn Du strategisch vorgehst und Pläne in die Tat umsetzt. Du sprühst vor Kraft und Energie. Vorsicht, übertreibe es nicht! Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Schön, wie Du Deinen Schatz unterstützt, er wird es Dir danken. Im Gegenzug erwartest Du Geborgenheit und Schutz von Deinem Partner oder Deiner Partnerin.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Gestatte Deinem Herzensmensch, von Zeit zu Zeit aus der Gemeinschaft auszubrechen. Reibereien im Kollegenkreis solltest Du ignorieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lass die Finger von besonders riskanten Geschäften. Die Singles spüren es förmlich, Liebesaction ist angesagt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Viel Romantik und Zärtlichkeit, Dich erwartet eine schöne Zeit. Bleibe jetzt am Ball, es winkt Dir eine Liebesbelohnung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du kannst Deinem Partner oder Deiner Partnerin sehr gefühlvoll begegnen. Nimm nicht immer das Leid der ganzen Welt auf Deine Schultern.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März