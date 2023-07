Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 17.7.2023

Welche Überraschungen hält der Montag für mein Tierkreiszeichen bereit? Schau in Dein Horoskop und entdecke die Möglichkeiten, die der 17. Juli Dir und Deinen Lieben bietet.

Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Voller guter Dinge und Zuversicht fällt Dir in diesen Tagen manches leichter als sonst. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst motivierend.

Denke an Dein Versprechen, wenn nicht, könnte Dir das Kummer bereiten. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten.

Du überzeugst in einem Vorstellungsgespräch vortrefflich. In der Partnerschaft geht es darum, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer.