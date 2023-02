Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.02.2023

Blicke zuversichtlich in die Zukunft, aber übe Dich vor allem darin, im Hier und Jetzt zu leben, sonst ziehen die schönen Dinge, die Dich so glücklich und zufrieden machen, unbemerkt an Dir vorbei.

Du wirst in der Liebe gerade nicht von guten Konstellationen verwöhnt. Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit.

Wo sind Deine ganz persönlichen Bedürfnisse? Horche in Dich hinein! Deine Stimmung ist so lange gut, wie man Dich nicht zu irgendetwas drängen oder überreden möchte. Betrachte mal alles von der anderen Seite.

Du bist zu gutgläubig, vertraue bei Deinen Finanzen nicht immer blindlings. Gib bloß niemanden ungefragt einen Rat. Du kommst im Moment einfach nicht an, da Du selbst mit Dir nicht so richtig zufrieden bist.

Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. In der Liebe läuft für Dich alles wunderbar und Du schwebst auf Wolke sieben. Werde nicht übermütig. Leben und leben lassen, das sollte Deine Devise sein.

Entspanne, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches.