19.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.7.2026

Horoskop morgen, Montag, 20.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Um am Montag, dem 20. Juli, wieder auf Spur zu kommen, könnten Dir die Zeichen des Himmels helfen – jetzt in Deinem Tageshoroskop für morgen mit den neusten Astro-News.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 20.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 20.7.2026. © 123RF/markoaliaksandr Feuer, Wasser, Erde und Luft sind die vier Elemente, die Dein Tierkreiszeichen und Deinen Aszendenten beeinflussen. Doch auch die aktuelle Sternenkonstellation bzw. die Planetenbewegungen können laut der Astrologie für allerlei Wirbel im Leben, in der Liebe und im Beruf sorgen. Ob Du finanziell gut aufgestellt bist, ein Flirt auf Dich wartet oder Du ein Auge auf Deine Gesundheit haben solltest, das alles erfährst Du in den Astro-News im kostenlosen Tageshoroskop für Dein Sternzeichen, egal ob Du Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze bist. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.7.2026 Lies jetzt nach, was Dein Sternorakel für spannende Botschaften bereithält und achte auf die Zeichen der Himmelskörper!

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Wenn Du mehr über Deine Zukunft erfahren möchtest, findest Du in den Horoskopen für Dein Sternbild alle Antworten:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Freundschaften müssen gepflegt werden. Von nichts kommt nichts. Je nach Geschmack solltest Du große oder intime Gesellschaft suchen. Es wird Dir gefallen, auch andere mit Deinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Gib bloß niemandem ungefragt einen Rat. Du kommst im Moment einfach nicht an, da Du selbst mit Dir nicht so richtig zufrieden bist. Wenn Du Dich von Gefühlen leiten lässt, wirst Du ganz schnell auf der rosaroten Wolke schweben. Ein Absturz bereitet Schmerzen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du wirst jetzt gefordert, und das ist gut, denn Du bist im besten Sinne unternehmungslustig, voller Energie und Tatendrang. Ein Gespräch mit Freunden hilft, um Dich wieder aufzubauen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln. Mit brillanten Argumenten stellst Du jeden Gegner in den Schatten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Bleib bescheiden, große Erfolgserwartungen blockieren Dich nur. Dein Partner gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Lass eine Situation nicht erst unerträglich werden, ehe Du die notwendigen Schritte in die Wege leitest. Suche sofort die Wurzel des Übels. Du fühlst Dich vernachlässigt? Schmolle nicht und reagiere nicht trotzig, sondern finde den Grund heraus.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Erledige das Wichtigste sofort, noch hast Du genug Energie. Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Es lassen sich neue Kontakte gut und leicht anknüpfen, persönlich, über Telefon oder Brief. In Dir steckt ein kleiner Rebell, richtig eingesetzt ist das nicht verkehrt.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Halte Dein Herz frei von Wut und Hass. Das Geschäft, das man Dir heute vorschlägt, bringt Dir einige Vorteile. Greife zu, ehe ein anderer Dir zuvorkommt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Denke daran, ein Lächeln öffnet Türen und Tore. Du solltest Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann bringen. Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Super Gespür für Finanzen! Du kannst für Dich oder Dein Team beachtliche Gewinne erzielen. Aktiviere Deine Kämpfernatur, damit Du Gegnern überlegen bist.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März