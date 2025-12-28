Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.12.2025

Horoskop morgen, Montag 29.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Dein kostenloses Horoskop von morgen, dem 29. Dezember, offenbart Dir Deine Bestimmung und lässt Dich in die Zukunft blicken.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 29.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 29.12.2025. © 123RF / pitinan In manchen Momenten im Leben, zum Beispiel vor einer großen Richtungsentscheidung, einer wichtigen Aufgabe oder ausschlaggebenden Lebenssituation, kann es helfen, kurz innezuhalten und in das eigene Herz hinein zu spüren. Diese Pause erinnert Dich daran, dass Du auf eine unendliche kosmische Energie und schöpferische Kraft zurückgreifen kannst, denn diese sind Teil von jedem Wesen in diesem Universum. Alle Tierkreiszeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) sind zusammen mit den Planeten und anderen Himmelskörpern sowohl ein Teil vom großen Kosmos als auch in ihrer Natur selbstständig und jeder für sich ist einzigartig. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.12.2025 Befreie Dich von den Erwartungen der anderen und entdecke Dein wahres Potenzial.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist erotisch sehr aufgekratzt und lässt Dich nur zu gerne locken. Versuche nicht, Deinen Schatz zu manipulieren, das wäre Gift für die Beziehung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Partner hat ein Anliegen und rechnet fest mit Deinem Beistand - hör ihm zu! Du powerst drauflos und fühlst Dich dabei richtig wohl.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

In Geldangelegenheiten musst Du jetzt einen kühlen Kopf behalten. Zu viel Bereitschaft zum Risiko hat unerwünschte Folgen. Du kannst Dir endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, denn um Deine Finanzen ist es augenblicklich recht gut bestellt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Singles sollten jetzt nicht zögern, sondern zugreifen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Der Umgang mit anderen Personen fällt Dir zurzeit leicht. Der Grund dafür liegt in Deiner inneren Ausgeglichenheit und Ruhe. Die Angst vor dem Versagen teilst Du mit vielen. Stelle Dich der Herausforderung, sonst wirst Du es beim nächsten Mal noch schwerer haben.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nicht entmutigen lassen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid. "Suche Deine eigene Weisheit in Dir selbst." (Padmasambhawa)

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Glaube nicht, dass Du keine Fehler machst. Leider suchst Du diese meist nur bei den anderen. Fange besser bei Dir selbst an.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Mit Jupiter an Deiner Seite brauchst Du Dir wegen der Finanzen keine Sorgen zu machen. Vielleicht solltest Du diese etwas sehr ruhige Phase nur für Dich genießen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du sitzt auf einer Traumwolke und gehst total an der beruflichen Realität vorbei. Sei selbstbewusst und bleib mit Liebe bei der Sache. Setze Deine inneren Gedanken bedenkenlos in die Praxis um.



Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Alltagsablauf wird von einem starken Ordnungssinn geprägt. Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Einige Treffen mit Familie und Freunden werden stattfinden. Das ist nicht nur gut für Deinen Stresspegel, sondern animiert zum Ausgehen. Wenn Du endlich klare Fronten schaffst, öffnen sich die ersten Türen zum Erfolg.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März