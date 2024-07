Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.7.2024

Was sagt Dein Sternorakel zu Deinem Liebesleben? Wird es wild und aufregend oder musst Du eine erfüllte Liebe ertragen? Antworten auf diese Fragen sowie Hinweise zu Gesundheit, Beruf und Finanzen findest Du im Horoskop von morgen.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 29.7.2024. © 123rf.com/oxygen64

Alle zwölf Tierkreiszeichen und Aszendenten sind einem Element zugeordnet. Zu welchem Element gehört Dein Sternzeichen?

Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier

Wasser: Krebs, Fische und Skorpion

Feuer: Widder, Schütze und Löwe

Luft: Waage, Zwilling und Wassermann

Laut der Astrologie, der Sternkunde, beeinflussen uns die Elemente zum Beispiel in puncto Verhalten, Vorlieben und Launenhaftigkeit. Doch einen noch größeren Einfluss haben die Mondenergien und die kosmischen Kräfte, die von den Sternen und Planeten zur Erde gelangen.

Auch im Tageshoroskop am 29. Juli 2024 verraten Dir die Himmelskörper, welches Schicksal Dich erwarten könnte, wie Du es in die eigene Hand nehmen und mit mutigem Herzen in eine wundervolle Zukunft gehen kannst.

Singles oder Liebende in einer Beziehung finden hier ihre ganz persönlichen Astro-News mit den Weissagungen der Sterndeuter über Glück, Liebe und Harmonie im Leben.