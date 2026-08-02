02.08.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 3.8.2026

Horoskop morgen, Montag, 3.8.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wird Deine Stimmung gerade besonders von den Mondenergien beeinflusst? Was bringt Dir Deine Zukunft im Beruf und in der Liebe? Das Tageshoroskop morgen gibt Antworten für Dein Sternzeichen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 3.8.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 3.8.2026. © 123RF/sarayutsy Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Du hast das Gefühl, dass Dir gerade alles über den Kopf wächst, und nichts will so richtig funktionieren? Nicht aufgeben! Jeder durchlebt Höhen und Tiefen. Vielleicht stehen die Sterne und Himmelskörper in Deinem Tierkreiszeichen momentan einfach etwas ungünstig. Bedenke aber, dass in Dir selbst jede Menge Kraft und Energie steckt. Du musst sie nur spüren und zulassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.7.2026 Erfahre im Tageshoroskop vom 3. August 2026, wie Du mit freier Seele wichtige Entscheidungen für Dein Leben treffen und Deinem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen kannst. Vertraue auf Dein Herz und Deine innere Stimme und habe den Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du trotzt allen Widerständen und bist unerschütterlich stark im Nehmen. Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Es ist sinnlos, jemanden anzutreiben, der nicht will. Du bist selbst nicht perfekt, also erwarte das auch nicht von anderen. Achte auf Deine Gesundheit und sorge für einen angenehmen Ausgleich. Zu viele Probleme im Kopf tun Dir nicht gut.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jemand wirft mit einem Lächeln alle Deine Vorsätze über den Haufen. Alle Dinge gleichermaßen im Griff zu haben, bedeutet, sich innerlich frei zu fühlen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe oder Du kannst Dich selbst nicht leiden, halb so schlimm, das vergeht wieder. Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Spring doch endlich mal über Deinen Schatten, es kann nichts passieren. Du kannst Dich jetzt auf den Tipp eines guten Freundes verlassen, der in einer vergleichbaren Situation bereits seine Erfahrungen gesammelt hat.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

In Deiner Partnerschaft solltest Du Dich jetzt auf erotische und liebevolle Momente konzentrieren. Auch Singles sollten nicht zu Hause bleiben. Die Tage werden ungewöhnlich verlaufen. Du bist eher auf Rückzug eingestellt und möchtest Dich am liebsten verkrümeln. Nimm Dir eine Auszeit.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Worte sind wie Schall und Rauch, lass endlich Taten folgen. Noch etwas Geduld, dann wirst Du als Erster über die Ziellinie gehen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Singles sollten diplomatisch bleiben, sonst verprellen sie eine Neuentdeckung. Du wirst überhaupt spüren, dass sich nicht alles um Dich dreht. Auch wenn sich heute herausstellt, dass die Schwierigkeiten größer sind, als Du angenommen hast, solltest Du jetzt nicht aufgeben.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Das Leben belohnt Dich, wenn Du ernsthaft versuchst, etwas zu verbessern. Nur Mut! Du findest die richtigen Worte, um andere für Dich zu gewinnen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du wirkst derzeit sehr mürrisch, rechthaberisch und verbohrt. Dies zu ändern ist eine große Herausforderung, nimm sie an! Suche die Nähe von Leuten, die Dir rundum guttun. Sei offen für neue Kontakte, für andere Ideen und Argumente. Das belebt!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Beruflich bahnt sich eine positive Veränderung an. Unstete Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich unberechenbar.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März