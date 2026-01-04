Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 5.1.2026

Horoskop morgen, Montag 5.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wichtige Prognosen enthält das Horoskop von morgen, dem 5. Januar. Was Du daraus machst, entscheidet über Dein Schicksal laut der Astrologie. Schaue jetzt, welche kosmischen Energien Dir die Sterne und Planeten schicken.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 5.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 5.1.2026. © 123RF / morphart Merkur hat dieses Jahr den wichtigsten Stellenwert, der Dein Glück beflügelt, so heißt es in der Sternenkunde. Doch auch die anderen Himmelskörper wie Venus oder Neptun wirken mit ihren kosmischen Energien und beeinflussen Dein Wohlbefinden und Dein Handeln.

Welche Aussagen im Horoskop über Dein Seelenleben und Deine Zukunft getroffen werden, erfährst Du jetzt im Tageshoroskop vom 5. Januar. Das richtet sich an alle Tierkreiszeichen: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.1.2026 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Ob Kummer, Freude, Liebe oder Erfolg - es kommt darauf an, was Du aus den astrologischen Botschaften machst.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Alle Horoskope findest Du in der TAG24-Astro-Welt: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Sei toleranter mit denen, die nicht so belastbar sind wie Du. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du darfst Dich nicht auf die Zusage eines Freundes verlassen, wenn Du weißt, dass dieser unzuverlässig ist. Kümmere Dich selbst um alles. Du hast viele Möglichkeiten, Dich zu vergnügen oder zu entspannen. Überlege, wen Du an Deinen Unternehmungen beteiligen willst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ein Freund zieht sich zurück, aber das ist bei Deinem Verhalten keine Überraschung. Lasse etwaige Stimmungsschwankungen zu und vertraue darauf, dass sich die innere Balance von selbst wieder einstellt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bekommst Unterstützung bei Deinen Finanzen und gewinnst an Ansehen. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Baue Widerstände ab und nutze Deine innere Kraft. So stärkst Du Dich und kommst jetzt schneller ans Ziel Deiner Wünsche. Man sucht Deine Nähe, es bleibt auf jeden Fall amüsant und spannend.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Du hast eine widersprüchliche Ausstrahlung. Dein Partner oder Deine Partnerin weiß nicht, woran er oder sie mit Dir ist. Das lässt ihn/sie misstrauisch und zurückhaltend werden.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Eine Situation spitzt sich in nächster Zeit gewaltig zu. Du durchlebst Stunden der Besinnung und Konzentration. Du gehst noch sorgfältiger als sonst an Deine Aufgaben heran. Bleibe auf diesem Weg.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, geht viel Energie verloren. Sorge für Teamwork und motiviere Deine Kollegen. Nervlich bist Du zwar angespannt, aber körperlich ist alles in Ordnung.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ein finanzielles Angebot hat möglicherweise versteckte Fallen. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Nimm durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze zu Dir! Singles sollten jetzt nicht zögern, sondern zugreifen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht. Vorsicht, Du verlierst den Überblick. Achtung, es ist so weit: Jemand gewinnt Dein Herz.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März