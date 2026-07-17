17.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 18.7.2026

Horoskop morgen, Samstag, 18.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

In Sachen Liebe und Beruf stehen für viele Sternzeichen bald spannende Entwicklungen bevor. Finde mit Deinem kostenlosen Tageshoroskop für den 18. Juli 2026 heraus, welche Begegnungen und Ereignisse das Schicksal wohl für Dich bereithalten mag. Ob Dein Horoskop morgen mit Dir auf Glücksfahrt geht oder erst einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, verraten die Sternenkundler.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 18.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 18.7.2026. © 123rf.com/saiyood Die Dinge sind im Moment so, wie sie sind. Aber Du hast es in der Hand, dass sie zu dem werden, was Du Dir vorstellst. Im Klartext bedeutet das: Auch wenn Dich das Leben vor Herausforderungen stellt oder Dich mit unangenehmen Situationen konfrontiert, hast Du stets die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie Du die Situation bewertest. Möchtest Du Dich Deinem Schicksal ergeben oder aus einer Lebenskrise mit neuem Mut und Tatendrang gestärkt hervorgehen? Es liegt ganz bei Dir. Mit Deinem gratis Tageshoroskop für Dein Tierkreiszeichen erwarten Dich spannende Impulse für Deinen Alltag. Die Sternzeichen Wassermann, Krebs, Widder, Stier, Steinbock, Zwillinge, Fische, Waage, Schütze, Jungfrau, Skorpion und Löwe erhalten mit ihrem individuellen Horoskop eine astrologische Botschaft für ihre derzeitige Lebenssituation. Finde gleich heraus, welchen Einfluss die Sternenkonstellation und Planetenbewegungen auf Deine weitere Zukunft und Stimmung haben können.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Du willst noch mehr Horoskope lesen? Dann tauche ein in die Welt der Astrologie: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du erdrückst andere mit Deinem Hang nach Nähe und Bevormundung. Das ist keine Liebe. In Gelddingen solltest Du unbedingt alles zweimal durchrechnen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Es wird sinnlich und Du verstehst Dich blendend mit Deinen Mitmenschen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Tu nichts aus einem Gefühl der Schuld oder Verpflichtung heraus. Du verspürst eine innere Unruhe. Unternimm einen Spaziergang!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jemand macht Dir große Versprechungen. Noch zögerst Du und das zu Recht. Ideen, die jetzt entwickelt werden, können zu Ansehen und Popularität verhelfen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Heiße Flirts, die Funken sprühen, jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wechselbäder morgens und abends, das hält den Kreislauf fit. Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleib gelassen, denn das geht vorüber.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du bist ein Glückskind. Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg. Du musst dafür kaum noch etwas tun. Das Herz eines kleinen Kindes ist wie das Herz Gottes.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lass die Sonne in Dein Herz und gib die Wärme weiter. Nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Durch Deinen ausgleichenden Einfluss klärst Du Differenzen innerhalb der Familie. Was willst Du eigentlich? Deine Verschlossenheit bringt Dich nicht weiter.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin. Du pflegst einen vorbildlichen Umgang mit Partnern, beruflich wie auch privat.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März