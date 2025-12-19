Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.12.2025

Horoskop morgen, Samstag 20.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Erfüllt Dich eine große Sehnsucht? Bist Du dabei, einen neuen Lebensweg einzuschlagen? Welche Entscheidung für die Zukunft Du auch immer treffen musst, das Horoskop von morgen, dem 20. Dezember begleitet Dich mit astrologischem Rat.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 20.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 20.12.2025. © 123RF/marzolino Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Die Sternbilder stehen in der Astrologie für bestimmte Strömungen, die den Charakter, aber auch den aktuellen Zustand des Seelenlebens bzw. des Wohlbefindens beeinflussen. Daher hat auch der Tag der Geburt bzw. in welchem Sternzeichen man geboren wird, eine große Bedeutung für die Sternenkundler. Was Dein Herz aufgrund Deines Tierkreiszeichens bestimmt, weißt Du sicher schon. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.12.2025 Was Dich aber speziell am 20. Dezember bewegt, blockiert oder erfreut, und welche Chancen und Hürden Dich erwarten, sagt Dir jetzt das Tageshoroskop.

Erfahre, wie Du Dein Schicksal selbst bestimmen kannst.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Erledige alle wichtigen Dinge unbedingt persönlich. Lass Dich nicht zu kostspieligen Ausgaben hinreißen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du leidest unter dem Gefühl, auf der Stelle zu treten, bewahre Geduld. Du bist erfolgreich und wirkst auf andere stark und zuverlässig. Das weckt Neid und Misstrauen. Lass Dich nicht von Deinem Weg abbringen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Vorsichtig aber sicher leitest Du erfolgsversprechende Veränderungen ein. Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Klare Strategien und Abmachungen verschaffen Achtung innerhalb der Familie. Bei Deinen Annäherungsversuchen kann es passieren, dass Du einen Korb holst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tu etwas dafür.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Setze auf Vitamine, das stärkt die Abwehrkräfte im Körper. Man kann Dich nicht durchschauen. Zeige, wer Du wirklich bist.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dein Herzensmensch denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du Dir das vorstellst. Jetzt finanziell keine Wagnisse eingehen, lieber noch abwarten.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du neigst dazu, Kritik von Kollegen überzubewerten und zu ernst zu nehmen. Beruflich solltest Du etwas zurückhaltend sein. Lass es langsam angehen und versuche, nichts zu erzwingen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du solltest nicht mit Trotz reagieren, wenn Du das Gefühl hast, dass Entscheidungen über Deinen Kopf hinweg getroffen werden. Mit Herz und Verstand dürfte es Dir ein Leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher Erreichte und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Beste Voraussetzungen für eine gehobene Stimmung bieten sich an. Du verbreitest ein entspanntes Klima und erfährst Wohlwollen von allen Seiten. Die Liebe zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Besser geht es gar nicht. Werde jetzt auf keinen Fall übermütig.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März