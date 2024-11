Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 23.11.2024

Lege Dich nicht auf die faule Haut, sondern triff Vorkehrungen für Deine Gesundheit. Ernähre Dich bewusst und treibe Sport! Nicht lange zögern, wenn sich eine neue Liebeschance ergibt. Greife jetzt zu und warte nicht immer auf das, was sich in Deinen Träumen zeigt.

Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Schatz gar nicht. Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Partner oder Deine Partnerin jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer.