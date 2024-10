Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.10.2024

Spüre die Mondenergien, spüre Deine innere Kraft! Du benötigst dafür einen spirituellen Begleiter? Dann schau in Dein kostenloses Horoskop von morgen!

Die Sterndeutung verrät Dir, was die Himmelskörper Dir zu Themen wie Geld, Beruf, Freundschaft, Gesundheit und Liebe (egal ob Du Single oder in einer Partnerschaft bist) sagen wollen – Du bist nicht allein.

Welches Tierkreiszeichen bist Du? Ist Dein Element Feuer, Wasser, Erde oder Luft? Auch Dein Aszendent spielt eine Rolle in der Astrologie.

An kuscheligen Abenden wird es Dir nicht fehlen. Singles können sich auf die Flirtpiste begeben und den Herzensmenschen finden. Es gibt Herausforderungen. Dabei nimmst Du die Hilfe anderer gerne an. Wenn Du Dich stur stellst, kannst Du mit jemandem heftig aneinandergeraten.

Gute Menschenkenntnisse. Du bekommst Probleme immer besser in den Griff. Dein Partner oder Deine Partnerin braucht Zeit, um sich auf Deine Pläne einzustellen.

Habe Mut und traue Dir auch einmal etwas Ungewöhnliches zu. Man kann über alles reden, das ist effektiver als davonzulaufen oder anderweitig in Abwehrhaltung zu gehen.

Vielen Menschen erscheinst Du als undurchschaubar. Kein Wunder, da Du so selten Deine Absichten preisgibst und sehr langsam Vertrauen fasst. Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt.

Probleme mit dem Chef? Ziehe einen Schlussstrich und gehe bedenkenlos auf ihn zu. Du wirst sehen, es zahlt sich aus! Singles werden derzeit an der Kontaktbörse hoch gehandelt.

Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gib Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit. Versuche, die Dinge etwas entspannter anzugehen. Vielleicht findest Du auf diese Weise auch heraus, was Du von Deinem Leben eigentlich erwartest.

In Gesprächen und Verhandlungen bist Du kaum zu schlagen. Der Gegner hat das Nachsehen. Spitzenkondition, jetzt hängst Du alle problemlos ab.

Sei nicht entmutigt, wenn etwas nicht so klappt oder andere Dinge dazwischen kommen. Morgen ist auch noch ein Tag. Werde nicht übermütig, sonst bekommst Du ganz schnell Grenzen gesetzt. Nicht alles, was Du durchsetzen willst, ist so ohne weiteres machbar.