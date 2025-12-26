Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 27.12.2025

Horoskop morgen, Samstag 27.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Spüre die Inspiration der Astrologie und lasse Dich von den kosmischen Botschaften des Tages überraschen. Das kostenlose Horoskop von morgen, dem 27. Dezember, weiß, wie das Liebesleben, die Gesundheit und berufliche Chancen sich entwickeln können.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 27.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 27.12.2025. © 123rf.com/arthurbalitskiy Welches Sternzeichen schwebt auf Wolke sieben und wer kann ganz engagiert seine Karriere ankurbeln?

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Jedes Tierkreiszeichen bekommt vonseiten der Astrologie seine ganz eigenen kosmischen Tipps. Wer sich in Zukunft auf neue Gedanken einlässt, kann vielleicht die Vergangenheit endlich hinter sich lassen und mit Herz und Verstand neue Erfahrungen machen. Hindernisse sind dazu da, aus dem Weg geräumt zu werden. Stehen einem die Mondenergien und Sternenkonstellationen noch zur Seite, kann ein neues Kapitel beginnen. Wer Inspiration sucht, wird im Horoskop vom 27. Dezember fündig werden.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Zeige Größe und biete Deinem Freund oder Deiner Freundin die Hand zur Versöhnung. Dein Nervensystem ist stark angespannt. Durchbrich eingefahrene Gewohnheiten und lehne Negatives total ab.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Plane Deine Zeit besser, das Leben besteht nicht nur aus Job und Karriere. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Die Liebe wird in nächster Zeit ausgeprägter als sonst sein. Eine hervorragende Zeit für die Erledigung Deiner Finanzgeschäfte. Du verbuchst Erfolge!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Bei Deiner Ausstrahlung fliegen Dir alle Herzen zu. Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und die Gesundheit lacht.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Jemand hält die Hand über Dich und gibt Dir dadurch Sicherheit. Du musst zu der Zusage stehen, die Du einem Freund gegeben hast, auch wenn es Dir Mühe bereitet, Dein Versprechen einzulösen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du fühlst Dich abgeschnitten und nicht zugehörig. Du willst etwas erleben und Dein Freiheitsdrang ist sehr groß. Meist machst Du dadurch genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Im privaten Bereich scheint jetzt erst mal alles ausgestanden zu sein. Knisternde Erotik meldet sich zurück und Du kannst in vollen Zügen genießen. Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, dann solltest Du die Sache jetzt in Angriff nehmen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lass Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Du formulierst Deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher. Bringe das auch in Worten zum Ausdruck.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Finanziell kann es richtig bergauf gehen, der schwere Druck lässt nach. Nimm Dir und anderen kleine Fehler nicht übel.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität. Es drohen kleine Reibereien mit den Kollegen. Ordne Dich nicht unter, aber versuche auch nicht, unbedingt Deinen Kopf durchzusetzen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Biete Neidern im Job lieber keine Angriffsfläche. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März