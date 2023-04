Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.04.2023

Horoskop morgen, Samstag 29.04.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagen die Sterne über die Tagesform und die Zukunftsaussichten Deines Sternzeichens? Schaue direkt in Dein Horoskop von morgen und erfahre, wie Du in Deinen Tag mit positiver Stimmung und Liebe starten kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 29.04.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 29.04.2023. © 123RF/Alexander Klimov Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Nutze die kosmischen Energien der aktuellen Sternen- und Planetenkonstellation nicht nur dazu, um erfolgreicher im Beruf zu sein oder Probleme in Deiner Liebesbeziehung in den Griff zu bekommen, sondern auch, um Dich in Selbstliebe zu üben. Denn das wohlwollende Gefühl und die Verbindung zu sich selbst sind wichtig, um Liebe erfahren zu können. Die Astrologie hat für alle zwölf Tierkreiszeichen den richtigen Rat und wichtige Hinweise zum Seelenleben. Wochenhoroskop Schaue auch gerne in vergangene Tageshoroskope, um zu erfahren, was die Gründe laut der Sternenkunde für Deine Laune und die Höhen und Tiefen in Deiner Partnerschaft waren.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jammere nicht, Veränderung kann auch Erlösung bedeuten. Du strebst nach Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein und Umsetzung der eigenen Wünsche. Nimm Dein Leben selbst in die Hand.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Genussfreudig widmest Du Dich einem harmonischen und erotischen Liebesleben. Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jemand ist dankbar für Dein offenes Ohr und Deine Ratschläge. Du hast ihn gefunden, den Partner, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du total verschmelzen. Er will es auch.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast Dein Innenleben ausgemistet und stehst vor einem idealen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Du bist empfänglich für die wahre Liebe. Bevormundung erträgst Du nicht. Dein Partner meint es aber auch nicht so.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn. Jetzt klaren Kopf bewahren.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Optimismus stärkt das Immunsystem. Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du im Reinen mit Dir selbst bist, dann strahlst Du Entschlossenheit und Zuversicht aus. Versuche es und gehe in Dich! Du fühlst Dich wohl in der Gemeinschaft Deiner Freunde.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Schmeichelnd wirst Du umworben, doch Du ahnst, dass es nicht ernst gemeint ist.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Mache einen Kassensturz und teile Dir Deine Finanzen besser ein.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist total im Aufbruch und bereit, neue Verantwortung zu übernehmen. Antworte nur, wenn Du gefragt wirst, weniger ist oft mehr.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dein Familienleben steht unter einer enormen Anspannung. Lasse eine Situation nicht erst unerträglich werden, ehe Du die notwendigen Schritte in die Wege leitest. Suche sofort die Wurzel des Übels.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März