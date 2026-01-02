Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 3.1.2026

Horoskop morgen, Samstag 3.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Mit Herz und Verstand kann dieser Tag Deinem Sternzeichen Großes bringen. Erfahre im kostenlosen Horoskop von morgen, dem 3. Januar, in welchem Lebensbereich es für Dein Tierkreiszeichen besonders hoch hergeht oder wo erst einmal Steine aus dem Weg geräumt werden müssen.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 3.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 3.1.2026. © 123RF / shushanto Probleme in der Partnerschaft, überraschender Wandel im Beruf? Lasse Dich von der Zukunft überraschen oder nimm Dein Schicksal aktiv selbst in die Hand. Die Auswirkungen der Mondenergien auf die Tierkreiszeichen vermitteln jedem Menschen andere Möglichkeiten zu reagieren. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.1.2026 Nutze Deine Chancen und gehe Deinen Lebensweg mit Mut und Verstand. Das gratis Tageshoroskop kann helfen, neue Pläne zu entwerfen und mit Zuversicht Hindernisse zu überwinden. Die kosmischen Tipps der Sternenkundler schenken jeden Tag eine Extraportion Inspiration.

Hier finden alle Sternzeichen noch mehr Horoskope mit spirituellen Botschaften:

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Lass Dich in Finanzdingen nicht drängen, alles will wohlüberlegt sein. Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Eine Herausforderung im Job lässt Deine Karriere glänzen und bringt viel Lob. Die Liebe kommt, wenn auch etwas später. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Lege Dich in der nächsten Zeit nicht mit Kollegen an. Dein Fleiß zahlt sich aus in Form von Karrierechancen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lass Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen. Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Halte Dir vor Augen, dass das, was zu Hause gerade geschieht, nur dann an Dramatik gewinnt, wenn Du Dich zu sehr angegriffen fühlst! Noch bewahrst Du die Ruhe, doch Deine aufgestauten Aggressionen können spannungsgeladen enden. Verliere nicht die Kontrolle über Dich.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die Planeten symbolisieren eine gewisse Bodenständigkeit im Denken. Amor liegt auf der faulen Haut. Tu es nicht auch, sonst könnte sich Dein Liebes- und Beziehungsleben ziemlich uninteressant gestalten.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du jetzt Deinem Lieblingsmenschen nicht reinen Wein einschenkst, wird es sehr eng. Du hast wohl noch nie etwas von Emanzipation gehört? Wo lebst Du denn?

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Nicht nur die Liebe, auch die Freizeitgestaltung ist auf einer Wellenlänge. Extrem gelebte Aggressivität ist kein Ausweg, auch wenn ein entsprechender Einfluss Dich manchmal dazu verleiten mag.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Keine Spitzenform, aber gute Energien, auch das bringt Dich weiter. Die Hormone steigen. Ein langer, tiefer Blick, ein verlockendes Lächeln, und schon gehst Du mit Erfolg aufs Ganze.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Endlich eine entspannte Finanzlage. Sei künftig vorsichtiger. Verkneife Dir Deine Schadenfreude, wenn einem Mitmenschen mal ein Fehler unterläuft. Das Gleiche kann Dir morgen passieren.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn Du auf Zack bist, rettest Du eine heikle Situation. Schau bei all Deinem Tun danach, welche Reaktion das auslöst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März