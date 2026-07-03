03.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 4.7.2026

Horoskop morgen, Samstag, 4.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Im Moment macht alles den Anschein, als könnten die meisten Sternzeichen beruflich viel Gutes erwarten. Wie schaut es bei Dir aus? Finde es heraus, das kostenlose Horoskop für heute verrät Dir mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 4.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 4.7.2026. © 123rf.com/markoaliaksandr Die Astrologie bietet wahrlich viele gute Impulse für zahlreiche Lebenssituationen. Ein und dasselbe Horoskop kann dabei für verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Während die eine Person eine direkte Antwort auf eine Frage findet, die sie schon seit Längerem beschäftigt, wird ein anderer erst mit seinem persönlichen Horoskop dazu angehalten, sein bisheriges Verhalten zu reflektieren. Ob in Liebesangelegenheiten und Partnerschaft, Beruf oder Gesundheit: Die individuelle Weissagung, die ein jedes Tierkreiszeichen erhält, kann den Fokus jeden Tag auf einen anderen Bereich des Lebens lenken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.6.2026 Mit dem kostenlosen Tageshoroskop für Samstag, den 4. Juli 2026 finden Menschen im Sternzeichen Fische, Waage, Wassermann, Skorpion, Stier, Schütze, Jungfrau, Widder, Zwillinge, Steinbock, Löwe und Krebs ihre persönliche Botschaft für den Tag.

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Weitere kostenlose Horoskope für Deinen Aszendenten findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Für Deinen Partner bist Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll. Nur Mut, räume bei Dir konsequent alle Steine aus dem Weg.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Partner zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken Wunder. Selbst wenn die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen, zeige Dich doch von Deiner besten Seite. Dein Umfeld wird erstaunt sein.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Manchmal bist Du Dir nicht sicher, ob Du der vielen Verantwortung gewachsen bist. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du fühlst Dich Deinem Partner intim verbunden. Wenn Du bezaubernd lächelst, erfüllt Dir jemand Deinen Herzenswunsch.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mit Deiner neuen Eroberung wird Dir garantiert nicht langweilig. Du musst Dich finanziell etwas einschränken und Dich mit weniger zufriedengeben als sonst. Fange an zu planen und kalkuliere gut.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du glaubst gar nicht, was für eine bezaubernde Ausstrahlung Du hast. Gib Dir und Deinem Arbeitsteam etwas mehr Power!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du kannst Dir endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, denn um Deine Finanzen ist es augenblicklich recht gut bestellt. Versteife Dich nicht auf die Unterstützung Deiner Freunde.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Lass Dich verwöhnen oder verwöhne andere. Jetzt sind Zärtlichkeit und Hingabe angesagt. Du fühlst Dich mit allen sehr verbunden. Eine alte Liebe geht Dir nicht aus dem Kopf.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du Dich falsch verstanden fühlst, solltest Du Dich nicht einfach zurückziehen. Du mutest der Familie viel zu viel zu mit Deiner ewigen Kritiksucht.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du kannst rechnen, wie Du willst, Du kommst auf keinen grünen Zweig. Lachen ist ein wirkungsvolles Herz-Kreislauf-Training. Mit guter Laune kommst Du über die Runden und bist überall ein gern gesehener Gast.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Sei mutig und weiche nicht vom eigentlichen Grundgedanken ab. Du liegst absolut richtig! Du wirkst sehr dominant. Verschrecke damit Deinen Partner nicht. Auch Singles könnten sich ruhig etwas sanfter geben. Du hast Partychancen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März