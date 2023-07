Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 16.7.2023

Glück, Liebe und Zuversicht sind gute Berater, wenn es um eine wichtige Lebensentscheidung geht. Auf Deinem Weg in eine glückliche Zukunft begleitet Dich das kostenlose Horoskop von morgen.

Mit den astrologischen Erkenntnissen, die die Sterndeuter an der aktuellen Stern- und Planetenkonstellation ablesen können, hast Du die besten Chancen, Deine Zukunft positiv zu gestalten.

Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Nervlich hochgetourt, bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten.

Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last von Dir abfallen. Selbstkritik sollte jetzt auf keinen Fall fehlen, denn auch Du hast nicht nur Schokoladenseiten. Nur die Wahrheit wird Dich weiterbringen.

Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade heute fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter.

Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lass los.

Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Warum bist Du nie in der Lage, den goldenen Mittelweg zu wählen? Denke daran, aus Erfahrung klug zu werden ist sehr bitter.

Warum verkriechst Du Dich? Jeder weiß, was Du leistest und das Lob hast Du Dir verdient. Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden.

Eine kurze Fastenzeit würde auch Dir sehr gut bekommen. Dein Wunsch nach Harmonie sucht Halt in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Deinen Gefühlen und in fester Bindung an Menschen, die Dir viel bedeuten.