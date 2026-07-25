25.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 26.7.2026

Horoskop morgen, Sonntag, 26.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

An manchen Tagen im Leben steht man mit dem falschen Fuß auf. Keine Sorge, mit etwas kosmischem Beistand kannst Du das Ruder noch mal herumreißen – Tipps dazu gibt es im kostenlosen Tageshoroskop vom heutigen Sonntag.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 26.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Horoskop für Sonntag, den 26.7.2026. © unsplash/Timothy Eberly Ob Dich die Liebe, eine berufliche Chance oder gesundheitliche Probleme bewegen – oftmals haben die Himmelskörper nützliche Hinweise über das Wohlbefinden. Was die Sternkonstellation und die Energien der Monde und Planeten jetzt für Auswirkungen auf Dich haben, erfährst Du im Horoskop für alle Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Setze den Rat der Astrologen clever um und gib Dein Schicksal nicht in die Hände anderer, sondern nutze das Tageshoroskop am 26. Juli 2026. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.7.2026 Eine weise Richtungsentscheidung an diesem Tag kann Dein Leben in die richtige Bahn lenken und Dein Herz und Deine Seele Frieden finden lassen.

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Willst Du nicht nur einmal von der Sternenkonstellation profitieren? Weitere Horoskope zu Deinem Sternbild gibt es unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren, möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Mit Deiner großen Lebenslust begeisterst Du andere Menschen ganz schnell. In dieser Superform kann Dir keiner widerstehen. Viele Bewerber baggern Dich an, einer kann ganz schön frech werden.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Frische doch wieder einmal eine alte Bekanntschaft auf. Wenn Du einen Streit bis zum Ende ausfechtest, bringt das Schwierigkeiten, suche ganz schnell nach einer diplomatischen Lösung.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast Glück bei der Durchsetzung von bodenständigen Projekten. Dein Tief ist überstanden und Du läufst zu Hochformen auf. Im Beruf ergeben sich durch Deinen ausgeprägten Unternehmungsgeist neue Chancen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Ein bisschen mehr Fairness im Umgang mit Kollegen würde Dir ganz gut stehen. Langsam trägt Dein Verhalten zu einem unangenehmen Betriebsklima bei. Es funkelt und knistert in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Du bist viel zu nervös, um jetzt einen klaren Überblick zu bekommen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Eine Herzensangelegenheit braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln, bleibe cool! Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst?

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Kleine Gewichtsschwankungen, setze auf richtige Ernährung. Mache Deinen Partner nicht grundlos eifersüchtig. Er leidet sowieso schon an Deinen undurchsichtigen Machenschaften. Übertreibe nicht.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Wenn Du Deine Termine korrekt einhältst, dann dürfte nichts schiefgehen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es ist wichtig, dass Du über Deine derzeitigen Probleme redest. Du solltest aber darauf achten, dass dies auf einer sachlichen Ebene stattfindet. Du suchst und findest Schönheit, Harmonie und Fröhlichkeit, insbesondere mit dem anderen Geschlecht. Das solltest Du auskosten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Egal wie und was, Du findest immer einen guten Grund zu feiern. Du gehörst eindeutig zu den Gewinnern in Sachen Liebe. Auch wenn alles etwas schwerfällig beginnt, der Liebesrausch kommt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März