27.06.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.6.2026

Horoskop morgen, Sonntag, 28.6.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ein neuer Tag und eine neue Chance, die Energien der Sterne zu nutzen. Wie Dein Tierkreiszeichen mithilfe der Astrologie in eine erfolgreiche Zukunft schreiten kann, erfährst Du im gratis Horoskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 28.6.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 28.6.2026. © 123RF/maximusnd Motivierende oder auch einfach erkenntnisreiche Astro-News bekommst Du wie jeden Tag auf unserer Themenseite Horoskop. Wie immer vollgepackt mit kosmischen Botschaften der Astrologen, die die Sterne und Planeten zu deuten wissen. Venus, Neptun, Merkur, Jupiter und viele weitere Planeten haben jeden Tag einen großen Einfluss auf Dein Sternzeichen. Ob Du voller Glück und Harmonie Deinen Tag verleben kannst oder doch besser einen Gang zurückschalten solltest in puncto Gesundheit oder Finanzen, sagen die Sterne. Die kosmischen Energien können sich natürlich auch auf Dein Liebesleben auswirken. Hier findest Du Dein Horoskop für Sonntag, den 28.6.2026. Paare und Singles finden auch ihr Liebeshoroskop hier im Sternorakel, sofern die Mond-Energien diesen Bereich des Lebens derzeit bewegen.

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Weitere kostenlose Horoskope für alle Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst. Mit fundierten Argumenten hast Du es leichter beim Chef. Bereite Dich also gut vor, ehe Du Dich auf eine tiefere Diskussion einlässt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Deine Gewissensbisse sind unnötig, Du kannst Dich leicht der Herausforderung stellen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Eine wichtige Liebes-Entscheidung lässt sich nicht mehr länger aufschieben. Du kannst keine Rücksicht mehr nehmen und musst zu Deinen Zielen stehen. Kümmere Dich jetzt nicht um das Gerede hinter Deinem Rücken. Du bist nicht gemeint, also solltest Du Dich auch nicht einmischen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du solltest Dich zurzeit rarmachen und Deinen Schatz atmen lassen. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Schuldgefühle sind immer fehl am Platz, sie ändern nichts. Verkneife Dir Deine Schadenfreude, wenn einem Mitmenschen mal ein Fehler unterläuft. Das Gleiche kann Dir morgen passieren.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nutze die Gelegenheit und halte jeglichen Stress auf Distanz. Widme Dich in der Freizeit Deinem Hobby. Wenn rasche Entscheidungen gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Auf alle anstehenden Erneuerungen kannst Du Dich gut einstellen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

In Gesprächen mit Freunden kannst Du erkennen, dass Dein Verhalten nicht korrekt war. Keine Sorge, Du hast finanziell noch viel Handlungsspielraum.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur. Nicht entmutigen lassen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Immerhin hast Du eine gehörige Portion Glück bei Deinen Unternehmungen. Lass Dich jetzt also nicht mehr abhalten, setze Dein Vorhaben um. In Deinem Familien- und Freundeskreis kann es zu Missverständnissen kommen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Singles können in Kürze ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin begegnen. Deine Aktivitäten stehen jetzt unter einem besonders guten Stern.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Der Haussegen hängt im Augenblick ganz schön schief. Du suchst menschliche Wärme und bist auch bereit, viel davon zu geben.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März