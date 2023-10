Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.10.2023

Höre auf Dein Bauchgefühl, es wird Dir sagen, welchen Lebensweg Du in Zukunft einschlagen solltest. Das Tageshoroskop morgen begleitet Dich mit astrologischem Rat.

Ob Du Dich um Deine sozialen Fähigkeiten oder ganz handfeste Hindernisse kümmern musst – das Tageshoroskop am 29. Oktober verrät Dir, was Du über Dein Seelenleben und Dein Schicksal wissen musst.

In welchem Zeichen stehen Deine Chancen am Sonntag? Worauf musst Du Dich vorbereiten?

Für weitere Prognosen schaue Dir auch die anderen Horoskope für alle Sternzeichen an:

Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Halte Dich zurück, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren.

Mit Verträgen solltest Du Dich im Moment zurückhalten. Es könnte sein, dass die Gegenpartei einen Rückzieher macht und das wäre gut so. In der Liebe wird es etwas unruhiger und es stehen lebendige Zeiten ins Haus. Sie beginnen stets mit einem guten Vorzeichen.

Konsequent entziehst Du Dich einem Partner, der Dein Vertrauen missbraucht hat. Es ist möglich, dass er auf Dich zukommt. Sage, was Sache ist. Eine harmonische Zeit steht bevor, familiäre Themen rücken in den Vordergrund.

Nimm Dir nicht mehr vor als unbedingt nötig, es wird sehr turbulent. Pflege Deine musischen Interessen und freue Dich über alles, was schön ist.

In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar. Du weißt nichts mit Dir anzufangen, Du willst was tun, weißt aber nicht was? Setze Dich immer mal wieder helfend und sorgend für andere ein.