Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 30.04.2023

Du schwelgst in romantischer Stimmung, aber Dein Partner würde sich lieber in ein Abenteuer stürzen. Da besteht jetzt großer Diskussionsbedarf. Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit.

Es fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren.