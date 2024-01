Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 7.1.2024

Ist der 7. Januar der Tag, an welchem Du die wahre Liebe triffst oder Du Dein großes Ziel im Beruf erreichst? Lies das kostenlose Horoskop von morgen und finde heraus, w elches Schicksal Dir vorherbestimmt ist.

Das Tierkreiszeichen, welches bei Deiner Geburt am östlichen Horizont aufging, entspricht laut Astrologie Deinem Aszendenten. Schon zu Beginn Deines Lebens prägte die vorherrschende Sternenkonstellation Deinen Charakter und ebenso Deine Zukunft.

Die Menschen nehmen die Rotation der Erde und die anderer Planetenbewegungen kaum wahr, trotzdem verändern die Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische erkennbar ihre Position am Himmel, sodass nicht jedes Sternbild immer zu sehen ist.

Die Himmelskörper beeinflussen Dich zu jeder Zeit mit ihrer kosmischen Energie. Am Tag sind es vorrangig die Sonnen- und bei Nacht die Mondenergien, welche den Zyklus der Welt bestimmen.

Was hat es mit Deiner Bestimmung auf sich? In den Horoskopen findest Du Deine Antworten:

Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Denke nicht, dass Du Deine eigenen Fehler durch Verdrängen aus der Welt schaffen kannst. Lerne, richtig mit ihnen umzugehen.

Hast Du überhaupt noch die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand! Du solltest jetzt keine Gefälligkeiten gegeneinander aufrechnen. Eine wahre Freundschaft kann man nicht erkaufen, aber man muss sie pflegen.

Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Betrachte Deine augenblickliche Situation nicht als schicksalhaft. Du kannst Deine Position durchaus verändern, wenn Du willst.

Weiterentwickeln, sich nicht auf alten Erfolgen ausruhen! Wenn Du Dich überschätzt, musst Du Verluste tragen. Lasse es nicht so weit kommen, sondern plane ganz gründlich.

Falls Du ein Date planst, wäre das der richtige Zeitpunkt. Im Moment hast Du den besten Draht zu Deinen Mitmenschen. Deine Lockerheit kommt an. Betrachte Sorgen wie Wolken: Sie ziehen schnell vorüber oder lösen sich auf.

Die Probleme in der Partnerschaft werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren. Informiere Dich über verschiedene Sportarten, die man auch unkompliziert zu Hause ausüben kann, um Deinen Körper wieder etwas in Schwung zu bringen.