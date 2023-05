Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 08.05. - 14.05.2023

Das Horoskop für die Woche vom 08.05. bis 14.05.2023 verrät, dass es Zeit ist, die Gesundheit in den Mittelpunkt zu rücken. Das aktuelle Wochenhoroskop für Fische kennt die Stärken und Schwächen der nächsten Tage. Sei gespannt, welche Astrotipps die Sternenkundler für Dich im Gepäck haben.

Liebe und Partnerschaft

Man nimmt Dich beim Wort. Passe also auf, wenn Du etwas versprichst, das Du nicht halten kannst, denn das würde man Dir sehr übel nehmen. Jemand versucht, Deinen Partner oder Deine Partnerin zu beeinflussen, kläre die Sache. Du kannst richtig stolz auf Dich sein, die Bewunderer liegen Dir zu Füßen. Mit Deiner Frohnatur möchte sich jemand gern verabreden.

Gesundheit und Fitness

Lege mehr Wert darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten. Anstrengende Action streichen, mehr relaxen - sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Optimismus stärkt das Immunsystem.

Beruf und Finanzen

Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert, kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Du bist ein raffinierter Taktiker mit Köpfchen, das bringt Dich weiter. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß auch sehr zu schätzen, was man an Dir hat: Freue Dich darüber! Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln.