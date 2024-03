Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 11.3. bis 17.3.2024

Die neue Horoskop Woche birgt einige Überraschungen in Liebe, Beruf und Gesundheit. Wer den Rat der Sternenkundler aus dem aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 11.3. bis 17.3.2024 befolgt, kann seine Chancen auf Harmonie und Zufriedenheit erhöhen.

Blicke in die Sterne und erkenne die Chancen, die sich Deinem Sternzeichen noch bieten:

Liebe und Partnerschaft

Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, erreichst Du viel. Wenn es zum Flirt kommt, bist Du nicht mehr zu bremsen. Male keine Bilder, mache einfach, was Dir das Herz befiehlt. Deine Haltung in den menschlichen Beziehungen folgt inneren und äußeren Zwängen und Verführungen. Das hat Folgen!

Gesundheit und Fitness

Natürlich weißt Du wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister.

Beruf und Finanzen

Es kann nicht sein, dass Du andere für Deine eigene Unfähigkeit verantwortlich machst. Bleibe Dir selbst treu, und fange nicht an zu experimentieren. Zeige auch weiterhin, dass Du vertrauenswürdig bist. In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten. Jemand macht Dir ein sehr lukratives Angebot, greife zu!