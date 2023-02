Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

In dieser Horoskop Woche wirst Du eine gute Balance zwischen Power- und Ruhemomenten finden können, dann winken Dir Erfolge, ein gesunder Körper und Liebesglück. Mehr zu den astrologischen Aussichten Deines Tierkreiszeichens erfährst Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 13.02. - 19.02.2023.

Liebe und Partnerschaft

Mit kleinen Störungen im Liebesleben ist zu rechnen, bewahre die Ruhe. Mache Deinen Liebling nicht grundlos eifersüchtig. Sie bzw. er leidet sowieso schon an Deinen undurchsichtigen Machenschaften. Übertreibe nicht. Stelle Dich jetzt den aktuellen Problemen. Vermeide dabei, an etwas festzuhalten, von dem Du weißt, dass es wirklich überholt ist. Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also.

Gesundheit und Fitness

Mit einigen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen. Lasse hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume.

Beruf und Finanzen

Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten. Jemand versucht zum wiederholten Male, Deine Pläne zu durchkreuzen. Du solltest Dich mit dem Störenfried auseinandersetzen. Du gibst nicht auf, bis Du endlich erreicht hast, was Du willst. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung.