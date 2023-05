Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 15.05. - 21.05.2023

Was bringt die Zukunft für Fische-Frauen und Fische-Männer? Laut aktuellem Wochenhoroskop für Fische vom 15.05. bis 21.05.2023 stehen hier und da ein paar Steine in Deinem Weg. Nutze die Mondenergien, um Dein Schicksal positiv zu beeinflussen und die neue Horoskop Woche mit Glück, Liebe und Erfolg zu füllen.

Liebe und Partnerschaft

Du registrierst jeden Blick - was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Wenn Du im Reinen mit Dir selbst bist, dann strahlst Du Entschlossenheit und Zuversicht aus. Versuche es und gehe in Dich! Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst. Sprich mit Deiner Partnerin bzw. Deinem Partner. Die Chancen stehen gut, sich ohne den Schatz in der Ferne prächtig zu amüsieren.

Gesundheit und Fitness

Tue einfach das, was Du tun willst und genieße es. Aber meide Alkohol, er bekommt Dir nicht, und Deine Durchblutung kann Probleme machen. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren.

Beruf und Finanzen

Dein untrüglicher Instinkt hilft Dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich solltest Du aber für Deine Vorhaben mehr Kreativität entwickeln. In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit ganzer Kraft einbringen, um dieser Gemeinschaft zu mehr Ansehen zu verhelfen. Unerledigtes drückt im Moment enorm auf Dein Denken und Fühlen. Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Ein Förderer erkennt Dein Talent.