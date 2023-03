Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 20.03. bis 26.03.2023

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 20.03. bis 26.03.2023 zeigt, dass die Liebe im Leben auch mal Luft braucht. Was es in Sachen Partnerschaft, Beruf und Gesundheit sonst noch an Astro-Tipps zu entdecken gibt, weiß die nächste Horoskop Woche für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Du glaubst, Deinen Schatz zu kennen? Du täuschst Dich! Du hast eine starke erotische Ausstrahlung. Super für ein Liebes-Date. Frage nicht nach wann und wo, Du weißt doch, unverhofft kommt oft. Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive.

Gesundheit und Fitness

Mit der Gesundheit geht es langsam wieder aufwärts. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Es geht Dir zurzeit blendend. Deine Empfindlichkeit könnte jedoch zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Beruf und Finanzen

Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Beiße weiterhin die Zähne zusammen, und hänge Dich richtig rein. Du bist in Topform. Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Was Du beruflich jetzt beginnst, kommt leider nur langsam voran. Doch bald bahnt sich eine positive Veränderung an.