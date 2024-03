Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 18.3. bis 24.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Die Sterne sorgen für Harmonie und Leidenschaft gleichermaßen. Mehr Lebensfreude hilft. Wenn man Dir entgegenkommt, dann solltest Du nicht zurückweichen. Deine Schuldgefühle blockieren Dich. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Male keine Bilder, wenn Dein Partner einmal nicht so gut gelaunt ist wie Du.

Gesundheit und Fitness

Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund.

Beruf und Finanzen

Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz. Diese werden sich auf Dauer gesehen nur positiv auf Dich auswirken. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen. Liegengebliebenes bekommst Du jetzt problemlos in die Reihe.