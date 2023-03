Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 27.03. - 02.04.2023

Miteinander reden in der Beziehung und heiße Flirts genießen – das und mehr raten Dir die Sterne für Deine nächste Horoskop Woche. Was es sonst noch über das Schicksal für Dein Sternzeichen zu erfahren gibt, steht hier im gratis Wochenhoroskop für Fische vom 27.03. bis 02.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Das Liebesleben wird einen Einbruch erleben, wenn Du so weiter machst. Es geht Dir und Deinem Schatz bestens, zerstöre das nicht. Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lasse Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Gewichtsschwankungen sind möglich, achte auf die Ernährung. Tue einfach das, was Du tun willst und genieße es.

Beruf und Finanzen

Nutze den positiven Einfluss von Merkur, um Dich beruflich weiterzubilden. Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und Unerledigtes ein für allemal aus der Welt schaffen. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet.