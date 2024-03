Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 25.3. bis 31.3.2024

Was die nächste Horoskop -Woche an kosmischen Nachrichten bereithält und wie man es schafft, dass Glück, Liebe und Erfolg ins Leben einkehren, erklärt das gratis Wochenhoroskop für Fische vom 25.3. bis 31.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Bei Deiner Ausstrahlung fliegen Dir alle Herzen zu. Die Gefühle werden im Moment mehr mit dem Verstand gesteuert. Ohne groß nachzudenken, tust Du instinktiv trotzdem genau das Richtige. Mit dieser Gabe kannst Du vielen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Tolle Liebestage. Mache das Schönste aus dieser gemeinsamen Zeit.

Gesundheit und Fitness

Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar gut, aber das könnte trügerisch sein. Sportlich wächst Du jetzt förmlich über Dich hinaus.

Beruf und Finanzen

Es kann sein, dass Kollegen Dir mit Absicht schwierige Aufgaben stellen, um Dir Steine in den Weg zu legen. Keine Sorge, Du meisterst alles. Eine Herausforderung im Job lässt Deine Karriere glänzen und bringt viel Lob. Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast und hinterfrage nicht immer, was Du noch leisten musst! Wenn Du willst, kannst Du aus Deinem Arbeitsteam das letzte herausholen.