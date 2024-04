Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

Liebe und Partnerschaft

Werde nicht ungeduldig, weil Deine Vorstellungen sich nicht so spontan erfüllen. Schließlich wusstest Du lange selbst nicht, was Du willst. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge. Genieße die Freude des Augenblicks, Du wirst wirklich geliebt. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft und Du gehst frisch drauflos.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich manchmal etwas schlapp. Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Also aufpassen und alles maßvoll genießen.

Beruf und Finanzen

Bleibe auf dem Boden der Tatsachen. Eine vielversprechende Angelegenheit kann sich leicht als Seifenblase entpuppen. Zeitdruck und Planlosigkeit im Job sind keine gute Basis für die Erfolgsleiter. Kleine Brötchen hast Du lange genug gebacken. Stelle Dich um, und picke Dir jetzt mal die Rosinen raus. Besonders im Umgang mit Partnern und im Gespräch bei der Arbeit kannst Du Dein Wissen wunderbar und fördernd einsetzen und anbringen.