Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 24.04. - 30.04.2023

Steht Deinem Sternzeichen ein Wechsel aus Anspannung und Entspannung bevor? Deine nächste Horoskop - Woche kennt die Antwort. D as Wochenhoroskop für Fische vom 24.04. bis 30.04.2023 gewährt Dir spannende Einblicke in die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Deine liebevollen Worte werden von Deinem Schatz dankbar angenommen. Es dauert nicht mehr lange, dann wirbeln Schmetterlinge durch Deinen Bauch. Es winkt ein schöner Tag, denn Du strebst nach Ausgeglichenheit und Genuss. Du hast gute Chancen, die Schokoladenseite des Lebens auszukosten. Passe allerdings auf, dass Du andere nicht erdrückst.



Gesundheit und Fitness

Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, das ist nicht gut für Deine Nerven. Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche Dir in der Freizeit Ruhe und Erholung in Deinen Hobbys. Du solltest Dich mal so richtig verwöhnen lassen. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun.



Beruf und Finanzen

Was immer Du auch planst, lasse Dich nicht aufhalten, es geht auf. Alles läuft in Deinem Sinne und allen Widerständen trotzt Du beharrlich. Deine Erfolgssträhne hält an. Lasse Dich nicht einschüchtern. Viel Neid spricht aus den Kommentaren Deiner Mitstreiter. Du bist schlau und rückst Deine Vorteile ins rechte Licht.