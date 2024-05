Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Liebe und Partnerschaft

Eine unschöne Wahrheit kann Dich jetzt tief verletzen. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut. Einem Wunsch nach Geselligkeit solltest Du jetzt unbedingt nachgeben. Vielleicht findet Ihr gemeinsame Aufgaben oder vertieft ein schönes Gespräch. Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, dann ist jetzt die richtige Zeit da, um endlich zu handeln.

Gesundheit und Fitness

Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemanden an. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Eine Instanz in Dir will genießen und schlemmen, bitte mit Maß und Ziel.

Beruf und Finanzen

Mit der richtigen Mischung aus Power und Charme verbuchst Du den Erfolg für Dich. An Deiner Leistung gibt's nichts auszusetzen, sei also nicht so unzufrieden. Halte Dich im Hintergrund, andere sind für diese Aufgabe besser geeignet. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, befruchtende Impulse geben. Deine Kollegen bewundern Dich für diese Gabe.