Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 13.1. bis 19.1.2025

Das Wochenhoroskop für Fische vom 13.1. bis 19.1.2025 gewährt Dir aufschlussreiche Einblicke in die Welt der Astrologie. Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand, dann sind Harmonie und Glück auch wieder Deine treuen Begleiter. Die kosmischen Tipps für die nächste Horoskop -Woche helfen Dir dabei gern auf die Sprünge.

Liebe und Partnerschaft

Dein Einfühlungsvermögen kommt bei Deinem Schatz gut an. Die Zeit ist günstig für eine Verständigung mit Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin. Jede Art von Gedankenaustausch ist jetzt Balsam für Deine Seele. Endlich steht Dir die Liebesgöttin wieder zur Seite. Du wirkst verführerisch und bekommst entsprechende Angebote.

Gesundheit und Fitness

Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich richtig genießen. Doch Du hast auch mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen. Du rackerst Dich wirklich redlich ab, fragt sich nur wozu? Deine Gewissenhaftigkeit setzt Du beruflich erfolgreich ein.