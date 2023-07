Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Liebe und Partnerschaft

In Dir kocht und brodelt es. Du signalisierst Flirtlust und Leidenschaft. Du musst jetzt noch offener sein, sonst versteht man Dich total falsch. Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du genau wissen, was Du willst. Fische in Beziehungen: Bloß nicht unter Entscheidungsdruck setzen lassen. Du hast schon mehr als genug um die Ohren. Lasse die Zeit für Dich arbeiten. Du versuchst zwar, alle Situationen verstandesmäßig zu erfassen und zu realisieren, bleibst aber dabei trotzdem immer einfühlsam und emotional.

Gesundheit und Fitness

Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Es können sich leichte Stresssymptome zeigen. Entspanne, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken!

Beruf und Finanzen

Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Du legst es darauf an, recht zu haben oder wenigstens zu bekommen. Du willst Deine Interessen durchsetzen und das bringt Reibereien. Was die Motivation anbelangt, ist dies nicht unbedingt Deine beste Zeit. Wer sich diszipliniert, kann trotzdem die eine oder andere Hürde nehmen. Beruflich wird dies also eine schwere Zeit für Dich, gehe kein Risiko ein.