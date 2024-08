Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 12.8. bis 18.8.2024

Du wurdest im Sternzeichen Fische geboren? Dann wird die nächste Horoskop -Woche sehr spannend für Dich! Dein kostenloses Horoskop bietet Dir astrologischen Rat. Lies jetzt, was Du in Sachen Liebe, Gesundheit und Geld laut Deinem Wochenhoroskop für Fische vom 12.8. bis 18.8.2024 zu erwarten hast.

Liebe und Partnerschaft

Es ist eine schöne Zeit, um Liebe und Zärtlichkeit mit Deinem Schatz auszukosten. Du bist voll von Unternehmungslust. Lasse Dich dabei nicht von Deiner inneren Ungeduld und von äußerer Hektik verunsichern. Wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte zu hüpfen, ist sowieso nicht Deine Sache. Du bist jetzt ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit.

Gesundheit und Fitness

Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Gesundheitlich wirkst Du ausgeglichen, nutze die Zeit für Saunagänge. Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, sich neuen Stress aufzubauen.

Beruf und Finanzen

Du bist in Deinen Entscheidungen leicht zu beeinflussen. Vorsicht! Du gerätst in den Ruf, Deine Fahne nach dem Wind zu drehen. Du bist optimistisch und vertraust blind Deinem Können. Das kann zur Folge haben, dass Du Dich auf Dinge einlässt, die Dich letztlich überfordern. Du ziehst Dein Pflichtprogramm professionell durch, auch wenn es immer Nörgler gibt. Entschlossen nimmst Du die Geschicke in Deine Hand. Du beobachtest gut, ziehst die richtigen Schlüsse und bewegst Dich langsam vorwärts.